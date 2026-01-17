In merito alla scomparsa di Federica Torzullo, 41enne di Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, scomparsa dall’8 gennaio scorso, le indagini proseguono senza interruzioni.

Secondo quanto riferito dai Carabinieri, come riporta Tg Com 24, sono state repertate “tracce ematiche dappertutto”, presenti “all’interno dell’abitazione dei coniugi; sugli abiti di lavoro di Agostino; all’interno della sua autovettura; all’interno di una cava; sul mezzo meccanico presente nell’azienda familiare in uso ad Agostino Claudio”. La Procura di Civitavecchia ha aperto un fascicolo per omicidio.

I militari hanno inoltre sottolineato, come tìriporta il quotidiano, come “emergono divergenze, allo stato, insanabili sul punto che impongono al P.M. l’iscrizione di Carlomagno Agostino Claudio nel registro degli indagati: è il solo a lasciare casa venerdì 9 gennaio di mattina portandosi al lavoro, fornendo una versione sui suoi movimenti di quella giornata e sui rapporti con la moglie Federica contraddittoria e illogica”.

Sempre secondo le forze dell’ordine, Federica “non risulta essersi allontanata dalla cena dell’8 gennaio. La sua macchina è ancora parcheggiata nei pressi di casa dalla quale Federica non ha prelevato nulla e mancano borsa e cellulare”.

Il 9 gennaio, nel primo pomeriggio, il marito ha denunciato la scomparsa della donna dopo che i colleghi di lavoro di Federica non l’avevano vista al suo ufficio presso le Poste di Fiumicino Aeroporto. Nella denuncia, ha riferito di aver visto la moglie l’ultima volta la sera precedente in casa, dopo aver cenato insieme al figlio, successivamente portato dai nonni materni. Aveva anche notato che Federica aveva preparato la valigia per un viaggio il giorno successivo in Basilicata con il figlio e i genitori, viaggio al quale lui non avrebbe partecipato. Sempre nella denuncia, il marito ha parlato di normali problemi di coppia e che quella notte non avevano dormito insieme.

Le indagini proseguono e gli inquirenti stanno cercando ulteriori elementi utili a fare luce sulla vicenda.