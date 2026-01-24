Sono stati trovati senza vita i genitori di Claudio Carlomagno, l’uomo arrestato nei giorni scorsi per il femminicidio della moglie Federica Torzullo ad Anguillara, in provincia di Roma. I corpi di Pasquale Carlomagno e Maria Messenio sono stati rinvenuti all’interno della loro abitazione.

Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un gesto volontario, anche se al momento l’ipotesi del suicidio è ancora al vaglio degli investigatori. Sul posto sono in corso i rilievi da parte dei Carabinieri, impegnati a chiarire la dinamica dell’accaduto.

La vicenda si inserisce in un quadro familiare già segnato dal dramma avvenuto nei giorni scorsi. Maria Messenio, madre di Claudio Carlomagno, ricopriva l’incarico di assessore alla Sicurezza del Comune di Anguillara. Dopo il ritrovamento del corpo della nuora e l’arresto del figlio, aveva rassegnato le dimissioni dall’incarico istituzionale.

Le indagini proseguono per accertare con precisione le circostanze della morte dei due coniugi, mentre la comunità resta sconvolta da una tragedia che continua ad allargare il suo impatto umano e istituzionale.