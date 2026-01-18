Nuovi sviluppi nelle indagini sulla scomparsa di Federica Torzullo, la 41enne di Anguillara Sabazia di cui non si hanno notizie dall’8 gennaio scorso. Nella sede operativa dell’azienda riconducibile al marito della donna è stato rinvenuto un corpo. I carabinieri sono intervenuti all’interno della ditta per gli accertamenti del caso.

Dalle prime informazioni, al momento sarebbe stata trovata soltanto una parte del cadavere. Le verifiche sono in corso per chiarire natura e identità dei resti e il loro eventuale collegamento con la vicenda della donna scomparsa.

L’aggiornamento si inserisce nel quadro di un’indagine già particolarmente complessa. La Procura di Civitavecchia ha aperto un fascicolo per omicidio dopo che, come riferito dai Carabinieri e riportato da Tg Com 24, sono state repertate “tracce ematiche dappertutto”, presenti “all’interno dell’abitazione dei coniugi; sugli abiti di lavoro di Agostino; all’interno della sua autovettura; all’interno di una cava; sul mezzo meccanico presente nell’azienda familiare in uso ad Agostino Claudio”.

Secondo gli investigatori, “emergono divergenze, allo stato, insanabili sul punto che impongono al P.M. l’iscrizione di Carlomagno Agostino Claudio nel registro degli indagati: è il solo a lasciare casa venerdì 9 gennaio di mattina portandosi al lavoro, fornendo una versione sui suoi movimenti di quella giornata e sui rapporti con la moglie Federica contraddittoria e illogica”.

Le forze dell’ordine hanno inoltre precisato che Federica “non risulta essersi allontanata dalla cena dell’8 gennaio. La sua macchina è ancora parcheggiata nei pressi di casa dalla quale Federica non ha prelevato nulla e mancano borsa e cellulare”.

Il marito aveva denunciato la scomparsa il 9 gennaio nel primo pomeriggio, dopo che la donna non si era presentata al lavoro alle Poste di Fiumicino Aeroporto. Le indagini proseguono per fare piena luce sull’accaduto.