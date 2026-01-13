Dallo scorso 8 gennaio non si hanno più notizie di Federica Torzullo, 41enne scomparsa da Anguillara Sabazia, località situata sul lago di Bracciano, e la Procura di Civitavecchia ha aperto un'inchiesta per omicidio. Le indagini, come riporta Tg Com 24, sono scattate dopo la segnalazione di scomparsa presentata dal marito della donna.

I carabinieri hanno effettuato rilievi nell'abitazione, che è stata posta sotto sequestro, nei cellulari del marito e nell'auto di famiglia. Non vi sono attualmente prove o tracce della donna, ma le indagini principali si concentrano sull'uomo, in quanto, secondo una prima ricostruzione, la coppia stava attraversando un periodo di separazione.

Il marito ha presentato la denuncia di scomparsa il giorno successivo alla presunta sparizione, tuttavia le dichiarazioni non sono risultate convincenti per gli investigatori.