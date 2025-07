Terrore a Roma, dove un'esplosione avvenuta presso un deposito di gas e carburante situato in via dei Gordiani, nel quartiere Prenestino di Roma, ha innescato un violento incendio. La terribile notizia è stata riportata da Tg Com 24.

Una densa colonna di fumo si è alzata sopra la città, visibile da diverse aree, accompagnata da un boato udito in vari quartieri della Capitale. Secondo quanto riportato da Roma Today e da Tg Com, l'incidente ha causato numerosi feriti e almeno tre persone gravemente ustionati, ma il bilancio delle vittime sarebbe in continuo aggiornamento.

Secondo le prime informazioni fornite dai vigili del fuoco, l'esplosione, avvenuta poco dopo le 8:00 di oggi, venerdì 4 luglio, sarebbe stata causata dal distacco di una pompa all'interno di una cisterna che alimentava il sistema di distribuzione.