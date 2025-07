Paura a Bosa nelle prime ore del mattino di oggi, venerdì 4 luglio. Alle 4:00 un vasto incendio ha colpito un appartamento al terzo piano di una palazzina in via Pietro Delitala, causando ingenti danni all'abitazione. Le tre persone residenti, due donne e un uomo, sono state trasportate in ospedale dal 118 di Bosa per accertamenti.

Intervento immediato dei Vigili del fuoco di Macomer che ha domato le fiamme per diverse ore, assieme a una squadra del distaccamento di Cuglieri.

Presenti sul posto anche i Carabinieri di Silanus e Bosa. Si indaga sulle cause del rogo.