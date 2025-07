È purtroppo morta Martina Gillio, residente a Poirino, nel Torinese, dopo aver avuto un malore, martedì 1° luglio, nella palestra in cui si stava allenando.

Ieri i medici hanno comunicato ai suoi familiari che purtroppo non c'era più nulla da fare. Le persone con cui stava facendo esercizio fisico sono state le prime a notare che qualcosa non andava intorno alle 19 e hanno chiesto aiuto. Il personale della palestra ha prontamente utilizzato un defibrillatore per tentare di salvare la giovane. Successivamente, sono giunti sul posto i soccorritori della Croce Rossa di Villanova d'Asti e un elisoccorso che ha trasportato la ragazza all'ospedale Molinette di Torino.

Fin da subito le condizioni di Martina sono apparse critiche e nonostante gli sforzi dei medici fino, il suo cuore ha cessato di battere.

Secondo le ipotesi iniziali, riportate da Leggo.it, la morte di Martina potrebbe essere stata causata da un arresto cardiaco dovuto al caldo estremo o a un aneurisma, e nella palestra in cui si trovava non ci sarebbe stata l'aria condizionata. Prima di svenire, la giovane ha lamentato un forte mal di testa. Le circostanze esatte saranno determinate dall'autopsia.

Il Comune di Poirino ha dichiarato 5 giorni di lutto cittadino.