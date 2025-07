Giovanni Atzeni detto Tittia, su Diodoro, cavallo esordiente, vince il Palio di Siena, l’11° in carriera, il 4° con la contrada dell’Oca. La corsa, in programma inizialmente mercoledì 2 luglio, è stata rinviata per maltempo e si disputa oggi. Quattro cavalli sono arrivati scossi al traguardo.

Le accoppiate: contrada, cavallo, fantino

Tartuca – Zio Frac e Carlo Sanna detto Brigante

Chiocciola – Tale e Quale e Giosuè Carboni detto Carburo

Drago – Diosu de Campeda e Michel Putzu detto Spago

Selva – Zenis e Andrea Sanna detto Virgola

Istrice – Dorotea Dimmonia e Enrico Bruschelli detto Bellocchio

Lupa – Ares Elce e Antonio Mula detto Shardana

Oca – Diodoro e Giovanni Atzeni detto Tittia

Bruco – Viso d’angelo e Jonatan Bartoletti detto Scompiglio

Valdimontone – Comancio e Giuseppe Zedde detto Gingillo

Pantera – Arestetulesu e Francesco Caria detto Tremendo

L'ordine al canape

Questo l'ordine ai canapi: Lupa, Selva, Bruco, Chiocciola, Oca, Isrtrice, Pantera, Drago, Tartuca, e di rincorsa il Valdimontone.