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Nuova giornata di allerta sul fronte degli incendi in Sardegna anche per la giornata di domani, lunedì 17 agosto 2026.
Il pericolo nella zona di Cagliari è confermato al livello alto", con codice colore "arancione", secondo il nuovo bollettino della Protezione Civile regionale.
Le condizioni previste sono tali che, in caso di innesco, un incendio, anche se affrontato tempestivamente, potrebbe raggiungere dimensioni difficilmente contrastabili con le sole forze ordinarie, anche se rinforzate. In questi casi può rendersi necessario anche il concorso della flotta aerea statale.
Il livello "alto" corrisponde infatti al codice arancione nella classificazione della pericolosità degli incendi boschivi. La situazione richiede dunque particolare attenzione, soprattutto nelle aree caratterizzate dalla presenza di vegetazione e maggiormente esposte alla propagazione delle fiamme.
Oggi ancora fiamme nel Nuorese
Il nuovo bollettino arriva al termine di un'altra giornata impegnativa sul fronte degli incendi nell'Isola. Questa mattina, domenica 16 agosto, un incendio è divampato nelle campagne di Nuoro, in località Gameddari.