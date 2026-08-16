Nelle prime ore della mattina di oggi, domenica 16 agosto 2026, Carabinieri, Polizia e Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale hanno presidiato il territorio di Su Barone, a tutela del rispetto del decreto di sequestro preventivo della pineta recentemente disposto dalla Procura della Repubblica di Nuoro.

Il provvedimento riguarda esclusivamente l’accesso e la sosta con veicoli all’interno dell’area sottoposta a sequestro e non limita la libera fruizione della pineta, che resta garantita a tutti e gratuitamente. Non è invece consentito il posizionamento stabile di attrezzature da un giorno all’altro: in caso di assenza dei titolari, queste verranno rimosse.

I controlli hanno interessato tutti gli accessi all’area naturalistica e hanno consentito di gestire l’ingente flusso di turisti tipico della giornata di Ferragosto, prevenendo il fenomeno della sosta selvaggia, in particolare all’interno della zona sottoposta a sequestro, dove è considerato elevato il rischio di incendio.

L’intervento delle forze dell’ordine si è reso necessario per tutelare l’integrità ambientale del sito e assicurare il pieno rispetto delle disposizioni dell’Autorità Giudiziaria, evitando accessi non autorizzati e garantendo sicurezza e legalità lungo l’intero litorale.

Particolare attenzione è rivolta all’introduzione e al parcheggio dei veicoli nell’area sottoposta a sequestro, che coincide con l’intera pineta, fatta eccezione per gli stalli appositamente predisposti per la sosta. Gli automobilisti che dovessero introdurre o parcheggiare i propri mezzi nella zona interdetta sono denunciabili per violazione di sigilli, reato che comporta conseguenze di natura penale.

I controlli delle forze dell’ordine proseguiranno con la stessa fermezza per tutta la stagione estiva, con l’obiettivo di salvaguardare il patrimonio paesaggistico e ambientale di Su Barone e, al contempo, garantire la sicurezza pubblica.

L’attività di vigilanza punta dunque a conciliare la libera fruizione del litorale con la tutela di un’area di particolare pregio naturalistico, nel rispetto delle disposizioni vigenti e a garanzia della sicurezza di persone e cose.