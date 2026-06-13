Un preoccupante episodio si sarebbe verificato presso un istituto superiore di Mirandola, in provincia di Modena. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Modena, uno studente di una classe prima del professionale avrebbe minacciato un docente puntandogli contro una pistola a pallini, chiedendogli sigarette.

Il fatto sarebbe avvenuto lo scorso 21 maggio durante l’orario di lezione. Il professore si trovava alla cattedra quando sarebbe stato avvicinato da un gruppo di studenti; uno di loro, stando alle ricostruzioni, gli avrebbe puntato l’arma alla testa pronunciando la frase: "Dammi le sigarette o sparo".

L’oggetto utilizzato si sarebbe rivelato una riproduzione molto realistica di un’arma da fuoco. L’episodio sarebbe stato inoltre ripreso da uno degli studenti presenti.

Le circostanze dell’accaduto sono ora al vaglio delle autorità competenti e della dirigenza scolastica, che dovranno ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e valutare eventuali provvedimenti disciplinari.