Tragedia nel pomeriggio a Ploaghe, dove un incidente stradale ha causato la morte di una donna di 50 anni e il grave ferimento di un secondo pedone.

Secondo le prime informazioni, una vettura guidata da un pensionato di 81 anni avrebbe effettuato una manovra in retromarcia quando ha investito la donna, travolgendola e provocandone il decesso.

Nell’impatto è rimasto coinvolto anche un altro pedone, un uomo anziano, che è stato immediatamente soccorso dal personale del 118. Le sue condizioni sono apparse da subito estremamente critiche ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove si trova ricoverato in fin di vita.

Sull’episodio sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

AGGIORNAMENTO: La vittima dell'incidente avvenuto nel pomeriggio a Ploaghe è Antonella Serusi, 50 anni, commerciante e madre di tre figli. Secondo le prime ricostruzioni, alla guida dell'auto che ha investito i due pedoni c'era un uomo di 85 anni. Diversamente da quanto emerso inizialmente, la vettura non avrebbe effettuato una manovra in retromarcia: l'ipotesi al vaglio è che il conducente abbia perso il controllo del mezzo, travolgendo la donna e un altro anziano rimasto gravemente ferito. La dinamica dell'accaduto è ancora in fase di accertamento da parte degli investigatori.