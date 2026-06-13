Un cittadino pakistano destinatario di un mandato di cattura internazionale emesso dall’Interpol per omicidio commesso nel Paese d’origine è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Sassari.

L’uomo è stato rintracciato nel centro cittadino, in via Tavolara, durante un normale servizio di controllo del territorio svolto dalla Squadra Volante. Gli agenti stavano identificando un gruppo di cittadini stranieri quando, dagli accertamenti immediati, è emersa la posizione del soggetto come ricercato a livello internazionale.

Accompagnato in Questura, il fermato è stato sottoposto a rilievi fotodattiloscopici che hanno confermato con certezza la sua identità e la corrispondenza con il destinatario del provvedimento.

È stata quindi attivata la procedura prevista per l’arresto provvisorio ai fini estradizionali, con il coinvolgimento della Corte d’Appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari – e del Ministero della Giustizia.

L’autorità giudiziaria ha disposto inizialmente il trattenimento dell’uomo presso il carcere di Bancali. Successivamente, all’esito dell’udienza di convalida, il giudice ha confermato la legittimità dell’operato della Polizia, disponendo la liberazione con obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

L’operazione, spiegano dalla Questura, ha richiesto la gestione di una procedura complessa e di natura internazionale, conclusa in tempi rapidi grazie al coordinamento tra uffici di polizia e autorità giudiziaria.

Un intervento che, sottolineano dalla Polizia, conferma l’efficacia dell’attività di controllo del territorio anche nel contrasto alla criminalità transnazionale.