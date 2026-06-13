Avrebbe appena rubato una borsa da un’auto in sosta quando è stato notato dai Carabinieri e ha tentato di allontanarsi frettolosamente. La fuga, però, è durata pochi istanti: un 32enne dell’hinterland cagliaritano è stato arrestato nella notte con l’accusa di furto aggravato su autovettura.

L’intervento è scattato dopo una segnalazione giunta al 112. I militari delle Stazioni di Uta e Vallermosa, impegnati in un servizio di pattuglia, hanno raggiunto la zona indicata e hanno notato un uomo che si allontanava con atteggiamento sospetto proprio nelle vicinanze del veicolo preso di mira.

Alla vista dei Carabinieri, il 32enne avrebbe cercato di dileguarsi, ma è stato immediatamente fermato. La successiva perquisizione personale ha consentito di recuperare una borsa che, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, era stata asportata poco prima dall’automobile. La refurtiva è stata restituita alla legittima proprietaria.

L’uomo, disoccupato e già noto alle Forze di Polizia, è stato quindi arrestato e accompagnato presso gli uffici dell’Arma per le formalità di rito.

Come disposto dall’Autorità Giudiziaria, l’arrestato è stato trattenuto in attesa del giudizio con rito direttissimo previsto nella mattinata odierna.