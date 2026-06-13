Un uomo di 50 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Macomer con le accuse di rapina aggravata e lesioni personali.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe ritenuto la vittima coinvolta nel presunto furto di una catenina d’oro appartenente al figlio. Dopo averlo cercato senza successo nei luoghi abitualmente frequentati, lo avrebbe rintracciato all’interno di un bar.

Ne sarebbe nata una discussione animata, inizialmente riportata alla calma dal gestore del locale, che avrebbe invitato i presenti a lasciare l’esercizio pubblico. Tuttavia, una volta all’esterno, la situazione sarebbe degenerata: l’indagato avrebbe aggredito fisicamente la persona offesa e, nel corso dell’aggressione, le avrebbe strappato dal collo una catenina d’oro.

L’uomo si sarebbe poi allontanato rapidamente a bordo della propria autovettura, mentre il titolare del bar allertava le forze dell’ordine.

Le successive indagini dei militari della Stazione di Bosa hanno permesso di rintracciare il presunto autore dei fatti, che è stato arrestato in flagranza di reato. La ricostruzione dell’episodio è stata possibile grazie alle testimonianze raccolte e all’analisi delle immagini di videosorveglianza che avrebbero ripreso l’aggressione.