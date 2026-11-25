Aveva lasciato da poco il Trentino per iniziare il percorso universitario a Bologna, dove si era trasferita per studiare Farmacia. La sua nuova vita lontano da casa si è interrotta tragicamente nell’appartamento che condivideva con una coinquilina. Elisa Turrini, 18 anni, originaria di Riva del Garda, è stata trovata senza vita nella notte tra lunedì 23 e martedì 24 novembre.

A scoprire il corpo sarebbe stata proprio l’amica con cui viveva. L’intervento dei soccorritori è stato tempestivo, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. La giovane, che avrebbe compiuto 19 anni il prossimo 24 dicembre, sarebbe deceduta durante il sonno, forse a causa di un malore improvviso.

Restano tuttavia da chiarire le circostanze della morte. Secondo quanto emerso nelle prime ore successive al decesso, la sera precedente Elisa avrebbe riferito ad alcune amiche di avere "forti dolori alla pancia", tanto da decidere di andare a dormire prima del solito. Non risulta che si fosse rivolta a una struttura sanitaria per approfondire l'origine del malessere.

La Procura ha disposto l'esame autoptico, che dovrebbe essere effettuato entro giovedì 26 novembre. Saranno gli accertamenti medico-legali a fornire elementi utili per ricostruire le cause della morte e verificare l'ipotesi di un improvviso problema di salute.

La notizia ha raggiunto anche Riva del Garda, dove Elisa aveva frequentato il liceo Maffei, diplomandosi soltanto pochi mesi fa. Proprio nella sua ex scuola, nella giornata di oggi, studenti e docenti hanno osservato un minuto di silenzio prima dell'inizio delle lezioni, per ricordare la ragazza e manifestare la propria vicinanza alla famiglia.