C’è un momento, quando le luci in sala si abbassano, in cui il tempo cronologico smette di esistere per lasciare spazio a un'epoca arcaica eppure vicinissima. È esattamente ciò che accade assistendo al Prometeo adattato e diretto da Gabriele Vacis, approdato nei teatri della Sardegna — da Alghero a Lanusei, fino a San Gavino Monreale — per la Stagione di Prosa 2026-2027 firmata CeDAC. Lontano da ogni polvere museale, l'allestimento prodotto da Artisti Associati Gorizia e dalla compagnia PoEM (Potenziali Evocati Multimediali) non si limita a mettere in scena la celebre tragedia di Eschilo, ma la trasforma in una vibrante interrogazione sul presente.

​La scelta stilistica colpisce fin dal primo istante per il suo rigore sottrattivo: la scenofonia di Roberto Tarasco disegna uno spazio spoglio, un non-luogo ai confini del mondo che viene abitato esclusivamente dall'energia fisica e vocale degli interpreti. In questo vuoto carico di tensione, il coro torna a essere il cuore pulsante della drammaturgia. Guidati dalle partiture vocali curate da Enrica Rebaudo e dal disegno sonoro di Riccardo Di Gianni, i giovani attori di PoEM danno vita a una liturgia contemporanea fatta di corpi che si intrecciano, danze essenziali e canti polifonici che mescolano idiomi antichi e lontani, dall'armeno all'albanese. Il risultato è una tessitura sonora ipnotica, capace di evocare il mistero di una civiltà perduta ma emotivamente riconoscibile.

​Ciò che colpisce con maggiore forza è la capacità poliedrica del gruppo PoEM, capace di muoversi con disinvoltura tra recitazione corale, movimento scenico, canto e dinamica teatrale senza mai perdere compattezza o slancio espressivo. Al centro di questa architettura scenica si erge la figura del Titano, condannato da Zeus all'eterno supplizio sulla rupe della Scizia per aver osato sottrarre il fuoco agli dèi e consegnarlo all'umanità, regalandole così la tecnica, la scienza e la speranza. La regia compie qui un'intuizione felicissima: sdoppiare — o meglio, triplicare — l'identità del protagonista, affidando la voce e il tormento di Prometeo a tre diversi interpreti.

Questa frammentazione non indebolisce il personaggio, ma lo universalizza, trasformando la sua fierezza ribelle in un sentimento collettivo. Intorno alla sua immobilità incatenata ruotano le visioni dei visitatori: la pietà spaventata delle Oceanine, il pragmatismo di Oceano, il dolore errante della vergine Io e l'arroganza burocratica di Ermes, emissario del potere olimpico.

​A fare da bussola in questo attraversamento del mito è l'impianto drammaturgico e registico costruito da Gabriele Vacis. Con il passo pacato e incisivo che contraddistingue la sua ricerca teatrale, l'adattamento cuce i frammenti della tragedia e apre squarci improvvisi verso il Novecento, intessendo un dialogo serrato con le pagine di autori come Luigi Meneghello e William Golding.

È in questo cortocircuito letterario che lo spettacolo trova il suo baricentro più profondo: l'arroganza di Zeus si specchia nelle derive autoritarie di ogni epoca, mentre l'ostinazione del Titano diventa l'emblema di chi rifiuta di piegarsi all'ingiustizia pur conoscendo il prezzo della propria scelta.

​Il Prometeo pensato da Vacis e portato in scena con tanta duttilità dai giovani di PoEM riesce così nell'impresa più ardua per chi affronta il repertorio antico: restituire al teatro la sua funzione originaria di polis, luogo di confronto civile ed emotivo. Uno spettacolo necessario, teso e luminoso, che ricorda allo spettatore come la disobbedienza, quando è mossa dalla pietà e dalla sete di conoscenza, resti la scintilla più autentica dell'essere umani.