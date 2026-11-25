Alghero potrebbe diventare il centro dei festeggiamenti per il Capodanno 2027 in Italia. La notte del 31 dicembre, la città catalana si prepara infatti a ospitare un grande spettacolo musicale destinato alla diretta televisiva su Canale 5. La festa si svolgerà alla banchina Dogana e vedrà la partecipazione di diversi artisti, i cui nomi non sono stati ancora annunciati.

L'accordo con Mediaset non è stato formalizzato ufficialmente, ma la prospettiva è emersa con particolare evidenza durante la presentazione del programma di eventi natalizi, questa mattina alla Fondazione Alghero. I dettagli dell'intesa e dell'organizzazione della serata dovrebbero essere comunicati nei prossimi giorni.

L'operazione si inserisce in un progetto di promozione regionale che dispone di un finanziamento di 3 milioni di euro da parte della Regione Sardegna, a cui si aggiungono 500mila euro stanziati dal Comune di Alghero. Tra le ipotesi allo studio figura anche il coinvolgimento di altre piazze dell'Isola attraverso collegamenti in diretta, un aspetto ancora in attesa di conferma.

Ma il Capodanno televisivo sarà soltanto uno degli appuntamenti di un calendario natalizio particolarmente ricco. Comune e Fondazione Alghero hanno predisposto una programmazione che accompagnerà cittadini e visitatori per tutte le festività, con iniziative dedicate alla musica, al teatro, alle arti performative e alle famiglie, oltre a installazioni luminose e spettacoli distribuiti nei diversi spazi della città.

Tra le principali novità spicca “La Nit de l'Alguer – Alghero Immersive Experience”, un progetto di videomapping pensato per trasformare le antiche mura, le piazze e le facciate degli edifici del centro storico in superfici animate, attraverso installazioni visive e giochi di luce.

Non mancheranno le attrazioni più tradizionali del Natale. È prevista la presenza di Corallina, il personaggio animato ideato appositamente per Alghero, insieme al Villaggio di Babbo Natale e ai mercatini dedicati alle produzioni artigianali, che animeranno il centro storico. Nello spazio di Lo Quarter sarà inoltre allestita la pista di pattinaggio sul ghiaccio.

Un programma che punta a rendere Alghero una destinazione attrattiva anche durante la stagione invernale, con il possibile appuntamento televisivo di San Silvestro destinato a rappresentare il momento più importante delle celebrazioni. Restano ora da conoscere i nomi degli artisti, i dettagli della produzione e l'eventuale partecipazione delle altre località sarde alla diretta nazionale.