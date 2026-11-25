Offese sessiste scritte a pochi metri da casa, in un luogo vicino alla propria famiglia. Silvia Salis, sindaca di Genova, denuncia pubblicamente quanto accaduto proprio nella giornata del 25 novembre, ricorrenza della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

Le scritte, contenenti insulti a sfondo sessuale rivolti alla prima cittadina, sono apparse nei pressi della sua abitazione, in una zona vicina anche ai luoghi frequentati dal figlio e dalla madre. Un episodio che Salis ha scelto di non derubricare a semplice contestazione politica, denunciando invece il carattere sessista dell'attacco. «Proprio oggi, 25 novembre. A Genova, a pochi metri da casa mia, da mio figlio, da mia mamma».

«È la conferma esatta di ciò che ripeto da tempo: noi donne subiamo sempre una doppia violenza. Quando si vuole attaccare un uomo in politica gli si contesta il ruolo, gli si dà dell’incapace. A una donna no: si sceglie subito di colpirla in quanto donna, con parole come "tr*a" o "put**a", per delegittimarla e umiliarla sul piano personale».

Salis respinge l'idea che episodi di questo genere possano essere considerati una componente inevitabile del confronto pubblico: «Basta con il solito "eh vabbè, fa parte del gioco". No, non ne fa parte. Questa non è critica politica, è sessismo puro: è così che la violenza diventa normale, un «vabbè» alla volta».

La prima cittadina ha inoltre annunciato che intende procedere anche in questa circostanza per vie legali: «Come ho già fatto con gli hater sui social, non lascio correre: reagisco e denuncio. Perché seminare odio, violenza e sessismo non è gratis. E chi lo fa ne risponde».

«A chi si chiede ancora a cosa serva l’educazione affettiva fin da piccoli - conclude -, oggi risponde quella scritta. Ecco perché non ci fermiamo».