A quasi 32 anni dalla morte di Manuela Murgia, la Procura di Cagliari chiede di chiudere nuovamente il caso. Il pubblico ministero Guido Pani ha presentato richiesta di archiviazione per Enrico Astero, oggi 55enne, indagato per omicidio volontario in relazione alla morte della ragazza, che aveva appena 16 anni quando fu trovata senza vita nella necropoli di Tuvixeddu, il 5 febbraio 1995. Astero, che all'epoca era il fidanzato della giovane, era finito nuovamente sotto indagine dopo la riapertura del fascicolo.

Alla base della richiesta ci sarebbe soprattutto la mancanza di elementi sufficienti a sostenere l'accusa in un eventuale processo. Le analisi effettuate non avrebbero individuato tracce biologiche riconducibili all'indagato sui vestiti della ragazza, mentre gli approfondimenti investigativi non avrebbero fatto emergere riscontri decisivi a conferma della ricostruzione secondo cui Manuela sarebbe rimasta vittima di un incidente stradale e il suo corpo sarebbe stato successivamente trasportato e abbandonato nell'area di Tuvixeddu.

L'intercettazione sull'incontro tra Astero e Manuela

Nella richiesta di archiviazione il pubblico ministero si sofferma anche su un'intercettazione telefonica riguardante alcuni familiari di Astero, durante la quale si fa riferimento a un incontro tra l'uomo e Manuela proprio nel giorno della scomparsa. Un elemento considerato particolarmente importante dalla famiglia della sedicenne, che attraverso la propria legale contesta le conclusioni della Procura.

"Per noi è fondamentale l'intercettazione nella quale si sostiene che l'indagato il giorno della scomparsa di Manuela fosse con lei, diversamente da quanto dichiarato da lui stesso - sostiene l'avvocata Giulia Lai che rappresenta la famiglia della vittima -. Questa circostanza è ritenuta credibile anche dallo stesso pm che oggi chiede l'archiviazione".

La circostanza, pur ritenuta credibile, non sarebbe stata però considerata sufficiente per modificare il quadro investigativo. Secondo la valutazione del pm, l'assenza di tracce biologiche riconducibili ad Astero sugli indumenti della ragazza e la mancanza di ulteriori riscontri non consentirebbero di chiarire le cause e le modalità della morte, né di sostenere un'accusa nei confronti dell'uomo.

Il nodo delle cause della morte e della prescrizione

La valutazione della Procura riporta quindi l'attenzione sulle ipotesi già considerate nel corso delle indagini: una caduta dall'alto, accidentale oppure volontaria. Secondo il pubblico ministero, gli accertamenti svolti dopo la riapertura del caso non avrebbero prodotto elementi tali da consentire di sostenere una responsabilità penale di Astero.

Un ulteriore aspetto riguarda la possibile qualificazione giuridica del fatto. Non sarebbero emersi elementi sufficienti per contestare le aggravanti legate alla violenza sessuale. In loro assenza, qualora si procedesse per omicidio volontario, entrerebbe in gioco anche il tema della prescrizione, considerato il tempo trascorso dalla morte della sedicenne, avvenuta oltre trent'anni fa.

La richiesta di archiviazione non rappresenta ancora una decisione definitiva sul procedimento. La parola passa ora al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari, Giorgio Alfieri, che dovrà valutare le conclusioni della Procura e decidere se accogliere la richiesta oppure disporre ulteriori approfondimenti investigativi.

La morte di Manuela Murgia resta una delle vicende più dolorose e controverse della cronaca giudiziaria cagliaritana. Da una parte la valutazione della Procura, che ritiene insufficienti gli elementi raccolti per sostenere l'accusa; dall'altra la famiglia, che considera determinante l'intercettazione relativa all'incontro tra la ragazza e l'allora fidanzato. Sarà ora il gip a stabilire se le indagini debbano concludersi o se vi siano ulteriori elementi da approfondire.