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Una luce arancione per ricordare che la violenza contro le donne non può essere ignorata e che la sensibilizzazione deve proseguire ogni giorno.
In occasione del 25 novembre, anche il Comando provinciale dei Carabinieri di Nuoro si è illuminato di arancione, aderendo simbolicamente alla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.
L'iniziativa vuole contribuire a mantenere alta l'attenzione sul tema, promuovendo una cultura fondata sul rispetto, sulla tutela delle vittime e sul contrasto a ogni forma di violenza e discriminazione.
Un segnale di partecipazione da parte dell'Arma, che rinnova così il proprio impegno nella sensibilizzazione e nella protezione delle donne.