Un'esplosione violentissima, seguita da un incendio che ha coinvolto numerosi veicoli e provocato una strage. È drammatico il bilancio dell'incidente avvenuto oggi lungo il raccordo anulare del Cairo, in Egitto: almeno 30 persone sono morte e altre 15 sono rimaste ferite. A provocare il disastro sarebbe stato un camion che trasportava prodotti petroliferi, indicato dai media locali come un mezzo carico di bombole di gas, andato a fuoco dopo un incidente stradale.

L'incidente si è verificato nella zona di Al-Warraq, nel territorio della provincia di Giza, nei pressi del tunnel numero 10, nell'area metropolitana del Cairo. Secondo le prime ricostruzioni diffuse dalla stampa egiziana, il conducente del mezzo pesante avrebbe perso il controllo del veicolo, che avrebbe urtato un divisorio in cemento prima di ribaltarsi. Poco dopo si sarebbero verificate le esplosioni e l'incendio si sarebbe rapidamente esteso alle automobili che transitavano in quel momento lungo la carreggiata.

Le fiamme hanno avvolto diversi mezzi, trasformando il tratto stradale in uno scenario di distruzione. Le immagini diffuse dai media mostrano automobili completamente carbonizzate, colonne di fumo visibili a distanza e soccorritori impegnati a raggiungere le persone rimaste intrappolate nei veicoli.

Il bilancio, inizialmente fermo a 21 vittime, è successivamente salito a 30 morti. Al momento risultano inoltre 15 persone ferite, trasferite in diverse strutture sanitarie della zona, tra cui lo Sheikh Zayed Specialist Hospital, l'ospedale generale di Imbaba e il Warraq Central Hospital.

Per affrontare l'emergenza sono state mobilitate 39 ambulanze, mentre le squadre della Protezione civile e dei vigili del fuoco hanno lavorato per circoscrivere l'incendio, mettere in sicurezza l'area e completare le operazioni di soccorso. Le autorità hanno disposto anche la chiusura del tratto interessato del raccordo, con deviazioni del traffico per consentire gli interventi e la rimozione dei mezzi distrutti.

Il primo ministro egiziano Mostafa Madbouly sta seguendo l'evoluzione della situazione insieme ai ministri competenti. Il Governo ha disposto il rafforzamento dei servizi sanitari negli ospedali della zona e l'attivazione delle procedure di assistenza e sostegno alle famiglie delle vittime e alle persone coinvolte. Anche il presidente Abdel Fattah al-Sisi ha espresso il proprio cordoglio.

Nel frattempo sono state avviate le indagini per chiarire le cause dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. Tra le prime ipotesi riportate dalla stampa locale figura la perdita di controllo del camion e il successivo impatto contro il divisorio stradale. Sono in corso ulteriori verifiche anche sulle circostanze che hanno provocato l'incendio e la propagazione delle fiamme agli altri veicoli.

La vicenda resta in evoluzione, mentre le autorità proseguono le operazioni di identificazione delle vittime e di assistenza ai feriti.