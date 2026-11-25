Si è svolta oggi, in un clima di profonda partecipazione civica, la cerimonia di inaugurazione della mostra “Il pensiero creativo, l'Arma contro la violenza”, un’iniziativa dedicata alla sensibilizzazione e al contrasto della violenza di genere attraverso il linguaggio dell’arte e della creatività, fortemente voluta dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Cagliari, Generale di Brigata Luigi Grasso e favorevolmente accolta dal Sindaco di Iglesias, Mauro Usai.

L’evento ha registrato una straordinaria affluenza di pubblico, con una presenza particolarmente significativa degli istituti scolastici del territorio. Studenti e docenti hanno affollato gli spazi espositivi, confermando il ruolo centrale delle giovani generazioni nei percorsi di educazione al rispetto, alla legalità e alla cultura della non violenza. La giornata ha offerto una dimostrazione tangibile di unità d’intenti tra le diverse articolazioni dello Stato e del territorio, evidenziando la piena sinergia tra l’Arma dei Carabinieri e l’Amministrazione comunale di Iglesias. Particolare rilievo è stato dato alla proficua collaborazione con il Sindaco, la cui presenza e il cui convinto supporto hanno confermato la vicinanza delle istituzioni cittadine ai temi della legalità e della tutela dei diritti.

Durante gli interventi ufficiali è stato ribadito che solo attraverso un dialogo costante e coordinato tra amministrazioni, forze di polizia, agenzie educative e cittadinanza attiva è possibile promuovere un reale cambiamento culturale e offrire risposte efficaci e tempestive contro ogni forma di prevaricazione. Un’alleanza quotidiana in cui forze dell’ordine, istituzioni, scuole e cittadini lavorano fianco a fianco per diffondere la cultura del rispetto, prevenire le situazioni di rischio e contrastare alla radice ogni forma di violenza e discriminazione. Attraverso opere, elaborati e contributi visivi, il percorso espositivo intende stimolare una riflessione profonda sul valore del dialogo e dell’espressione artistica come strumenti di consapevolezza collettiva e vicinanza alle vittime.

La scelta dell’apertura al pubblico in questa giornata ha un valore altamente simbolico dato che oggi ricorre la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che non è solo una ricorrenza simbolica, ma un appello collettivo a rompere il silenzio, prevenire ogni forma di abuso e promuovere una cultura fondata sul rispetto e sulla parità. La mostra, allestita presso il Centro Culturale “Comunale” di Iglesias, resterà aperta al pubblico sino all’8 gennaio.