Un'auto è uscita di strada nel pomeriggio lungo la circonvallazione di Arzachena, sulla provinciale 14, terminando la propria corsa contro un dosso. L'incidente si è verificato intorno alle 17:30, per cause ancora da accertare.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Arzachena, che ha provveduto a mettere in sicurezza il veicolo e l'area circostante.

L'unico occupante dell'auto è rimasto illeso, ma è stato comunque affidato al personale sanitario del 118 per gli accertamenti del caso.

Non sono ancora note le circostanze che hanno provocato l'uscita di strada.