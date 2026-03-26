Avrebbero lasciato i loro cinque figli minorenni da soli in casa per partire in vacanza, senza alcuna supervisione. È quanto accaduto a Trieste dove, come riporta Tg Com 24, una coppia avrebbe deciso di volare a Sharm el-Sheikh per festeggiare un compleanno, abbandonando i piccoli nell’abitazione di famiglia.

A far emergere la situazione è stata un’insegnante di uno dei minori, che come riporta il quotidiano online ha segnalato il caso ai Servizi sociali del Comune. Dopo un sopralluogo con la Polizia locale, sono state immediatamente attivate le misure di tutela.

I cinque minori sono stati inizialmente accompagnati a fare accertamenti sanitari, quindi trasferiti in una comunità protetta individuata dai servizi sociali, che nel frattempo hanno informato la Procura per i minorenni.

I genitori, nel frattempo rientrati, sono stati messi al corrente della situazione e potranno vedere i figli all’interno della struttura. È stato inoltre avviato un percorso volto al possibile ricongiungimento familiare.

Nell’abitazione, sempre come inform Tg Com 24, sono stati trovati anche animali domestici, per i quali il Comune ha predisposto sistemazioni adeguate, garantendo cure e assistenza.