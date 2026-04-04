L’aumento dei prezzi dei carburanti in Italia, con la benzina che si attesta intorno a 1,777 euro al litro e il gasolio che supera i 2,10 euro, continua ad avere effetti non solo sui trasporti e sulla logistica, ma anche sulle condizioni economiche di diverse categorie di lavoratori. Tra queste, secondo una recente presa di posizione del Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU), emergerebbe in modo particolare la situazione del personale scolastico fuorisede.

In un comunicato diffuso dal coordinamento e firmato dal presidente prof. Romano Pesavento, viene evidenziato come per molti insegnanti gli spostamenti non rappresentino un costo occasionale, ma una spesa strutturale legata alla propria condizione lavorativa.

Il CNDDU afferma infatti che il caro carburanti si tradurrebbe in una vera e propria “tassa sul lavoro” per i docenti costretti a vivere lontano dalla propria sede di servizio, spesso con doppia residenza, affitti aggiuntivi e viaggi frequenti lungo la Penisola.

Nel documento si legge inoltre che: “Per i docenti fuorisede, infatti, il caro carburanti rappresenta una vera e propria ‘tassa sul lavoro’. Spostamenti continui, doppia residenza, affitti e costi di trasporto stanno determinando una compressione drammatica del reddito disponibile.”

Il coordinamento sottolinea anche come l’impatto dell’aumento dei carburanti non si limiti ai soli spostamenti, ma contribuisca a un incremento generale del costo della vita, con effetti indiretti su beni e servizi essenziali. Una dinamica che, secondo la nota, avrebbe conseguenze più marcate per i lavoratori con reddito fisso, come il personale della scuola.

Un ulteriore passaggio del comunicato evidenzia: “Le famiglie dei docenti fuorisede risultano quindi esposte a una doppia pressione economica: da un lato l’aumento diretto dei costi per spostarsi e lavorare, dall’altro la crescita del costo della vita complessivo.”

Secondo il CNDDU, la situazione sarebbe particolarmente critica per i docenti di ruolo con lunga permanenza fuori sede, che nel tempo avrebbero già sostenuto costi elevati per mantenere la propria attività lavorativa lontano dalla residenza principale.

Il contesto economico e istituzionale

Il tema si inserisce in un quadro più ampio di attenzione istituzionale sul prezzo dei carburanti e sulla trasparenza del mercato energetico. Le autorità competenti, tra cui il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, hanno avviato controlli lungo la filiera distributiva anche con il supporto della Guardia di Finanza, in un contesto normativo rafforzato da recenti interventi legislativi.

Secondo quanto riportato dal CNDDU, tuttavia, tali misure non sarebbero sufficienti a risolvere le criticità strutturali legate all’impatto sociale dell’aumento dei costi energetici.

L’appello al Ministero dell’Istruzione

Nel documento viene quindi rivolto un appello al Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, affinché vengano valutate misure specifiche per il personale scolastico fuorisede.

Il CNDDU chiede in particolare interventi che includano il riconoscimento dei costi di mobilità, eventuali compensazioni economiche e politiche di sostegno al reddito, sottolineando la necessità di considerare il fenomeno come una questione strutturale del sistema scolastico.

Nel comunicato si legge infine: “È necessario un cambio di prospettiva: la condizione dei docenti fuorisede deve essere riconosciuta come una questione strutturale del sistema scolastico e non come un problema individuale.”

Una questione strutturale

Il dibattito si inserisce in una riflessione più ampia sulle condizioni del personale docente in Italia, in particolare per chi lavora lontano dalla propria regione di origine. Il tema del costo della mobilità, intrecciato all’inflazione e all’aumento del costo della vita, continua a rappresentare un punto sensibile nel confronto tra rappresentanze del settore e istituzioni.