Mentre le ottime previsioni meteo per le festività di Pasqua e Pasquetta, con temperature che toccheranno i 26 gradi, e una vera e propria ventata di primavera, sono motivo di ottimismo, sorgono preoccupazioni: se da un lato, infatti, ci prepariamo a godere di un cielo finalmente azzurro, con un "ribaltone" che ci proietterà dalla neve al sole pieno, dall'altro scatta un'allerta per i territori di Abruzzo e Molise.

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, avverte che il problema principale sarà legato all'imminente ed eccezionale sbalzo termico: "le temperature in quota schizzeranno fino a 15°C, causando una repentina perdita di coesione del manto nevoso da poco accumulato. Non assisteremo alla classica e benefica fusione graduale, ma a un rilascio d'acqua massiccio e improvviso".

La neve si trasformerà in una massa pesante e instabile, facendo aumentare a dismisura il rischio di pericolose valanghe di fondo. Allo stesso tempo, l'enorme volume d'acqua di fusione della neve metterà sotto fortissima pressione i bacini fluviali: i corsi d'acqua potrebbero gonfiarsi in poche ore e i versanti, già saturi per le precipitazioni dei giorni scorsi, cedere in frane o colate improvvise. "Stiamo entrando in una fase di acuto stress idrogeologico che ci impone di mantenere altissima l'attenzione, nonostante le piogge siano ormai cessate", rileva.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, sabato 4 aprile

Cielo prevalentemente sereno salvo locali addensamenti fra il Sulcis-Iglesiente e il Campidano, tendenti a dissolversi in serata.

Venti: deboli dai quadranti settentrionali con brezze in rinforzo lungo il litorale, quasi calmi in serata.

Mari: fino a molto mossi sui settori occidentali con moto ondoso in attenuazione, da poco mossi a mossi altrove.

Previsioni per la giornata di domani, domenica 5 aprile (Pasqua)

Cielo prevalentemente sereno, o al più poco nuvoloso nel corso della giornata sui rilievi centro-meridionali e fra il Campidano e il Sulcis-Iglesiente.

Temperature: minime e massime in aumento, in particolar modo sui settori interni e orientali.

Venti: deboli dai quadranti settentrionali con brezze lungo le coste.

Mari: mossi sui settori sud-occidentali, poco mossi altrove; moto ondoso in generale attenuazione.

Previsioni per la giornata di lunedì 6 aprile (Lunedì dell'Angelo)

Cielo sereno quasi ovunque, o al più poco nuvoloso al pomeriggio specie fra la Nurra e l'Alta Gallura.

Temperature: in lieve ed ulteriore aumento sia nei valori minimi sia nei massimi.

Venti: deboli di direzione variabile con prevalente regime di brezza lungo il litorale.

Mari: ovunque quasi calmi o poco mossi.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di martedì e mercoledì vedranno una prosecuzione del bel tempo, con cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature tenderanno ulteriormente ad aumentare martedì, in particolare nei valori massimi sui settori occidentali, mentre saranno pressoché stazionare il giorno seguente. I venti soffieranno deboli variabili con prevalente regime di brezza lungo le coste, salvo un leggero scirocco possibile martedì nel Sulcis-Iglesiente; i mari saranno ovunque quasi calmi o poco mossi.