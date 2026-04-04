Durante le festività Pasquali, il Comando Provinciale Carabinieri di Sassari ha attuato un dettagliato e diffuso piano di controllo del territorio su tutta la provincia al fine di assicurare la sicurezza della comunità, prevenire comportamenti illeciti e garantire una circolazione stradale sicura e regolare.

L'intervento coinvolge uomini e donne provenienti da diverse sedi territoriali, che garantiranno una presenza costante e visibile grazie all'utilizzo di mezzi, imbarcazioni e veicoli elettrici a basso impatto ambientale. In particolare, la Stazione Mobile a trazione completamente elettrica sarà posizionata nel centro di Sassari come punto di controllo avanzato, mentre il monitoraggio delle aree protette e dei siti naturalistici sarà effettuato tramite l'impiego del Quad elettrico sull'isola dell’Asinara.

I controlli dei militari saranno concentrati sulle principali strade e sugli accessi alle località turistiche più frequentate, alle spiagge e alle aree verdi. Si provvederà a verificare il rispetto del Codice della Strada, con particolare attenzione alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, nonché all'uso corretto delle cinture di sicurezza e dei dispositivi di ritenuta per bambini.

Contemporaneamente, le pattuglie monitoreranno costantemente le aree pubbliche e i parchi per prevenire atti di vandalismo, l'accensione di fuochi non autorizzati e il degrado causato dallo smaltimento indiscriminato dei rifiuti.

Il messaggio dell'Arma è di trascorrere le festività in tranquillità, nel rispetto delle norme e dell'ambiente circostante. È importante divertirsi in modo responsabile, specialmente quando si è al volante, poiché una guida prudente può fare la differenza.

I Carabinieri saranno presenti sul territorio per proteggere la comunità e garantire un clima di pace e serenità durante le festività.