Fuoco e paura a Erula, in provincia di Sassari, dove un incendio è divampato nella mattina di oggi, sabato 4 aprile, in un appartamento al primo piano di una palazzina a due piani.

Intervento immediato dei Vigili del Fuoco di Tempio e Ozieri, che hanno fronteggiato le fiamme. Quella di Ozieri è stata la prima squadra a raggiungere il luogo dell'incidente, arrivando circa 35 minuti dopo la segnalazione, mentre nel frattempo i Baracelli di Erula hanno lavorato per contenere le fiamme.

Fortunatamente, non ci sono state persone ferite o vittime, ma l'edificio coinvolto è stato dichiarato inagibile.