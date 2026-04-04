Prosegue la meravigliosa iniziativa di colori e d'amore “Coloriamo i reparti oncologici”, uno dei progetti più intensi e significativi promossi dall'associazione benefica Il Giardino di Lu, che continua a portare luce e speranza nei luoghi di cura.

Presso l’Ospedale Oncologico A. Businco di Cagliari, la campagna ha preso forma in modo concreto e profondamente simbolico, con la cappella dell’ospedale che è stata decorata con tulipani freschi coloratissimi, trasformandosi in uno spazio più accogliente per pazienti, familiari e personale sanitario. Non solo un intervento di bellezza, quindi, ma un vero e proprio gesto capace di parlare al cuore.

“I tulipani non sono solo un prodotto, ma il risultato di cura, tempo, sperimentazione continua, proprio come la ricerca - spiega Maria Fois Maglione, anima del progetto e presidente dell'associazione, oltre che proprietaria dell'omonimo giardino, oasi di pace e colori, a Pimentel -. In fondo, che si tratti di un giardino o di ricerca, si parte sempre da semi incerti, si accetta il rischio di fallire, si lavora con costanza e solo dopo si vedono i risultati”.

Parole che raccontano una visione profonda, in cui la parte estetica si incontra con la cura e con il valore dell’attesa. Perché, come spiega la dolcissima Maria, “investire nella ricerca non è mai un gesto semplice: richiede tempo, fiducia e una certa dose di coraggio. Il Giardino di Lu lo sa bene. Non usa grafici e non fa previsioni. Pianta tulipani”.

È proprio questo il cuore pulsante dell'iniziativa: un gesto semplice che diventa potenza. I tulipani, simbolo di rinascita e speranza, portano infatti conforto e allegria in luoghi segnati dalla fragilità, ricordando che anche nei momenti più difficili è possibile trovare uno spiraglio di luce.

“Regalare un fiore ai pazienti oncologici non è solo un dono, ma un vero atto d’amore - sottolinea ancora Maria Fois Maglione -. Un piccolo gesto può fare una grande differenza”.

Il progetto prosegue grazie anche e soprattutto al sostegno di donatori, imprenditori e iniziative solidali come la SoloWomen Run, che contribuiscono a diffondere questo messaggio di vicinanza concreta.

All’Ospedale Oncologico A. Businco, tra i colori dei tulipani e il silenzio raccolto della cappella, prende forma qualcosa che va oltre l’immagine: un modo diverso di abitare la cura, più umano, più empatico. E mentre il progetto prosegue il suo cammino, resta forte il suo significato più autentico: anche nei luoghi della sofferenza, la bellezza può diventare parte della cura. E ogni fiore donato può trasformarsi in un messaggio silenzioso, ma ricco di forza: "non si è mai da soli".