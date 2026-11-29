Una bottiglia scambiata per quella dell’acqua frizzante, un bicchiere servito insieme al caffè e un gravissimo incidente. Una donna di 53 anni è finita in ospedale a Torino dopo aver ingerito del liquido per lavastoviglie al posto dell’acqua. La sostanza, caustica, le ha provocato gravi lesioni al cavo orale, all’esofago e allo stomaco.

L’episodio, secondo quanto riportato dall’edizione locale di Repubblica e da Tgcom 24, è avvenuto mercoledì scorso in un bar. Il detersivo, trasparente e inodore, sarebbe stato travasato in una bottiglia praticamente identica a quella dell’acqua frizzante, rendendo difficile distinguere i due liquidi.

La cliente si sarebbe accorta che qualcosa non andava soltanto dopo aver ingerito la sostanza, avvertendo un sapore anomalo in bocca e iniziando a vomitare, ma il detersivo era ormai arrivato fino allo stomaco. È stato quindi richiesto l’intervento del 118 e la donna è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale, dove è stata successivamente ricoverata nel reparto di Medicina.

Le conseguenze dell’ingestione, come si legge su Tgcom 24, sono state gravi: la 53enne ha infatti riportato lesioni al cavo orale, all’esofago e allo stomaco e, al momento, non può ancora ingerire cibi solidi per bocca.

Il titolare del bar e il dipendente al bancone, che avrebbero ammesso l’errore, potrebbero essere accusati, come riporta il quotidiano online, di lesioni colpose. La donna si è affidata a un avvocato, che per ora avrebbe scelto di non presentare denuncia, in attesa di esaminare i referti medici.

Nel frattempo, è stata inviata al locale una lettera di diffida per chiedere un risarcimento per quanto accaduto.