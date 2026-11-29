Con "The Opera Locos", della compagnia spagnola Yllana, (in scena al Teatro Massimo di Cagliari dal 25 al 29 novembre), la stagione Grande Prosa e Danza 2026–2027 del CeDAC alza il sipario in grande stile, scegliendo un debutto scintillante, ironico e fuori dagli schemi che mette subito il teatro in stato di grazia.

È una partenza che profuma di festa: aprire un cartellone così atteso con un divertissement musicale ad altissimo tasso di energia significa dichiarare fin dal primo giorno che il palcoscenico è un luogo vivo, sfrontato e aperto a tutti.

Chi ha osservato la platea del teatro ha avuto la misura esatta di ciò che accade quando uno spettacolo centra il bersaglio: risate, stupore e complicità rappresentano il termometro della sala.

Il pubblico non si è limitato a seguire con distacco: ha reagito d’istinto, lasciandosi trascinare fin dai primi quadri tra risate franche, sguardi d’intesa, applausi a scena aperta e un’adesione continua che ha saldato la sala al palcoscenico. Il dato più bello è la trasversalità di questo entusiasmo: accanto a chi conosce a memoria le pagine del repertorio lirico c’erano spettatori incuriositi, giovani, famiglie, tutti catturati da un ritmo che non concede tregua e trasforma l’ascolto in un’esperienza collettiva.

​Il punto di forza di "The Opera Locos" è la tenuta artistica dei cinque interpreti, chiamati a un doppio esercizio tutt’altro che banale: cantare con serietà e precisione, e insieme abitare la scena come attori comici completi. María Rey-Joly Castellanos (Maria), María García Maciá (Carmen), Antonio (Toni) Comas Ruano (Alfredo), Enrique Sánchez Ramos (Enrique) e Jesús García Gallera (Franelli) danno corpo a figure irresistibili — tra vanità, gelosie, malinconie da ex divi, rigidità formali che si crepano e guizzi sornioni — senza mai nascondersi dietro la macchietta.

​La forza del gruppo sta proprio nel contrasto continuo tra il peso reale delle voci e l’esuberanza del gesto. Quando arriva l’acuto, quando la linea vocale si allunga e pretende controllo, si sente la presenza della materia, della sostanza; un attimo dopo, la stessa solennità viene fatta esplodere da una smorfia, da un inciampo caratteriale, da un cambio di registro fulmineo, sorretto dalla regia di Yllana — con la direzione artistica di David Ottone e Joe O'Curneen, la direzione musicale di Marc Álvarez e Manuel Coves, la coreografia di Carlos Chamorro e le musiche registrate dall'Orchestra Sinfonica Verum diretta da Manuel Coves.

In questo gioco di specchi, l’accostamento tra le grandi opere e i ricordi di burlesque funziona come un detonatore scenico. Le arie celeberrime di Mozart, Verdi, Puccini, Bizet e Offenbach — da Die Zauberflöte a Turandot, da Rigoletto a Carmen fino a Les Contes d'Hoffmann — si intrecciano con ammiccamenti teatrali, pose seducenti, trovate grottesche e incursioni nel rock e nel pop.

​L’eco del burlesque non serve a ridicolizzare la musica, ma a spogliarla di ogni posa impettita: gioca con l’artificio, con il seduttivo, con l’eccesso e con la malizia del varietà, per poi restituire all’improvviso tutta la forza emotiva del canto. È una zona franca in cui l’ironia alleggerisce l’iperbole melodrammatica e rende ancora più visibili le passioni — amore, gelosia, orgoglio, rivalsa — che animano da sempre il teatro in musica.

​C’è un merito ancora più profondo in questa operazione, ed è il modo in cui lo spettacolo rimette a fuoco l’idea stessa di "musica colta".

Troppo spesso ci abituiamo a trattare il repertorio classico e operistico come un monumento intoccabile, chiuso in una teca per pochi intenditori, dimenticando che alle sue origini il melodramma era spettacolo popolare in senso pieno: piazza, racconto, passione condivisa, emozione diretta, capace di mescolare tragedia e comicità davanti a platee variegate.

​The Opera Locos ricorda proprio questo: far dialogare l’alta tradizione con un linguaggio fresco, fisico e accessibile non significa svilirla, ma riallacciare il filo con la sua natura più autentica. Quando un’aria immortale fa ridere, commuovere e battere le mani senza chiedere il patentino dell’esperto, torna a essere ciò che era in principio: un linguaggio vivo.

Vedere The Opera Locos è bello perché regala novanta minuti di vitalità pura, intelligenza comica e piacere del teatro condiviso. Ma è anche importante, in un tempo in cui la cultura rischia spesso di spaccarsi tra elitarismo da salotto e consumo distratto, perché dimostra che rigore artistico e leggerezza possono camminare insieme.

​Portare a teatro uno spettacolo che avvicina pubblici diversi senza fare sconti sulla qualità significa curare il legame tra la città e i suoi luoghi d’arte. E significa tornare a casa con la sensazione che la scena non sia un altare polveroso, ma uno spazio di libertà.

​E ricordarci, dunque, che dove le parole si fermano e le convenzioni si sciolgono, la musica resta l’unica lingua capace di accordare in un solo battito la nostra buffa umanità e il nostro bisogno d’infinito.