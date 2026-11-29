Sarà la chiesa di San Sebastiano a Sorradile a ospitare, sabato 5 dicembre, il secondo appuntamento di “Armonia della Tradizione – Un viaggio corale tra memoria e identità popolare”. L'evento è promosso e organizzato dall’Associazione Folcloristica Abbasantese, con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna e dei Comuni di Neoneli, Sorradile e Sedilo. Alle 18:30, il borgo affacciato sul lago Omodeo farà da cornice a una serata dedicata alla musica corale e alle voci della tradizione sarda, con la partecipazione di diverse formazioni provenienti da varie parti dell’Isola.

L’appuntamento si inserisce in un percorso culturale che, dopo la prima tappa del 25 ottobre a Neoneli, raggiunge ora il Barigadu, prima di concludersi il 19 dicembre a Sedilo. Tre paesi e altrettanti momenti di incontro attraverso il canto, il ballo e le espressioni del folclore, con l’obiettivo di raccontare e valorizzare un patrimonio che continua a rappresentare un elemento fondamentale della memoria e dell’identità delle comunità isolane.

Il programma

Per la serata di Sorradile il programma prevede la partecipazione del Coro Sa Pintadera di Oristano, del Coro Paulicu Mossa di Bonorva, del soprano Nila Masala con Riccardo Zinzula, del Coro Polifonico Femminile di Tonara, del Coro Boghes de Cheremule e del Coro di Abbasanta. A presentare l’incontro sarà Tonino Sanna.

La tappa di Sorradile avrà una particolare attenzione per il repertorio legato alla spiritualità e al periodo dell’Avvento e del Natale. Canti sacri e natalizi in lingua sarda, antiche melodie, gosos e brani devozionali tramandati nel tempo costituiscono infatti il filo conduttore di questa parte della manifestazione, che punta a restituire al pubblico l’atmosfera e il valore delle tradizioni musicali attraverso esibizioni dal vivo.

Come nasce l'evento

“Armonia della Tradizione” rappresenta l’evoluzione di un’iniziativa che ha alle spalle oltre vent’anni di attività, e che nel 2026 ha rinnovato anche la propria denominazione, precedentemente conosciuta come “Rassegna Corale”. Il nuovo titolo richiama in maniera ancora più esplicita i temi della memoria e dell’identità popolare, ampliando la prospettiva della manifestazione: non soltanto una successione di esibizioni, ma un circuito culturale itinerante capace di mettere in relazione territori, generazioni e diverse espressioni della cultura sarda.

Tutto, come detto, nasce dall'idea dell’Associazione Folcloristica Abbasantese, nata nella primavera del 1978 attorno alla costituzione del coro polifonico e formalmente costituita nel febbraio del 1981. Da allora l’associazione porta avanti un lavoro di tutela e diffusione delle tradizioni dell’Isola, attraverso il canto, il ballo e la valorizzazione degli usi e dei costumi popolari.

Tra gli obiettivi vi è anche quello di promuovere i territori del Barigadu e del Guilcer al di fuori dei periodi di maggiore affluenza turistica, facendo delle chiese, dei paesaggi e delle tradizioni locali occasioni di incontro e partecipazione. Un percorso che trova nella serata di Sorradile un nuovo momento di condivisione, affidato alle voci e alla ricchezza della coralità sarda.