Tragedia nella mattinata di oggi, domenica 29 novembre 2026, al largo di Genova Pra', dove un uomo di 62 anni è morto durante una regata. Un altro uomo, di circa 40 anni, è finito in ospedale dopo essersi tuffato in mare nel tentativo di soccorrere la vittima. La tragica notizia è stata riportata da Tgcom 24.

Secondo le prime ricostruzioni, come riporta il quotidiano online, il 62enne sarebbe caduto in acqua dopo essere stato colpito alla testa dal boma dell'imbarcazione, perdendo probabilmente conoscenza. A bordo sarebbe stato lanciato un salvagente per tentare di recuperarlo, ma le operazioni si sarebbero complicate anche a causa delle condizioni del mare.

Lo skipper quarantenne si sarebbe quindi tuffato per raggiungere l'uomo e cercare di salvarlo. Nel frattempo, il cavo di canapa del salvagente si sarebbe strappato, finendo per bloccare l'elica della barca e lasciando l'imbarcazione alla deriva.

Il 62enne è stato raggiunto e recuperato, ma per lui non c'è stato nulla da fare: i soccorritori hanno potuto soltanto constatarne il decesso. Il 40enne è stato invece recuperato da una barca in appoggio e successivamente trasportato all'ospedale in codice rosso, a causa dell'ipotermia.

Sul posto sono intervenuti la Capitaneria di porto e i vigili del fuoco, con il supporto dei sommozzatori e dell'elicottero. L'imbarcazione coinvolta è stata recuperata e condotta al traino della Capitaneria fino al molo di Sestri.

Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti della Capitaneria di porto.