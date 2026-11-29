L'atletica sarda piange Pietro Ceccatelli, velocista di appena 21 anni, morto improvvisamente. Una giovane promessa dello sport, che negli anni aveva costruito il suo percorso tra diverse società del territorio, lasciando un ricordo che oggi si intreccia con il dolore e l'incredulità di chi lo conosceva.

Pietro aveva militato nella Runners Capoterra, società con cui aveva mosso i primi passi nel mondo dell'atletica, prima di approdare alla Società Ginnastica Amsicora. Quest'anno aveva vestito anche i colori della Tespiense Quartu.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio nelle tre società sportive, che lo hanno ricordato con messaggi carichi di affetto, ripercorrendo il legame costruito nel tempo con il giovane atleta.

La Runners Capoterra ha ricordato i suoi primi passi sulla pista, condividendo un post pubblicato il 28 febbraio 2022: "Il 28 febbraio del 2022 condividevamo un post su di te,orgogliosi di averti avuto con noi nei tuoi primi passi con l'atletica".

Parole che raccontano l'orgoglio di aver accompagnato Pietro all'inizio del suo percorso sportivo e il dolore per una perdita così prematura.

Commovente anche il messaggio della Società Ginnastica Amsicora, che si stringe attorno alla famiglia e a tutti i suoi cari: "Ciao Pietro, con immenso dolore ti salutiamo. Il tuo ricordo resterà vivo nei nostri cuori. Gli amici, la squadra, i tuoi compagni di allenamento e tutta la famiglia della SG Amsicora si stringono in un grande abbraccio a Eva, Oscar, Antonella, Mariano e a tutti i tuoi cari, con tutto l'affetto e la vicinanza possibile in questo momento così doloroso. Ti vogliamo bene".

Un saluto breve, ma carico di dolore, è arrivato anche dall'Atletica Tespiense Quartu: "Ciao Pie. Resterai sempre con noi".

L'atletica italiana "si unisce al cordoglio per l'improvvisa scomparsa di Pietro Ceccatelli, velocista sardo, venuto a mancare a soli 21 anni": e' il messaggio della Fidal, che ricorda come il giovane sprinter, cagliaritano di Capoterra, aveva iniziato con l'attività agonistica nella società locale prima di passare all'Amsicora con cui ha gareggiato per cinque stagioni.

Era anche riuscito a raggiungere la finale tricolore da allievo, nel 2022 alla rassegna under 18 indoor di Ancona, dove si era piazzato al sesto posto sui 60 metri. Da quest'anno indossava la maglia della Tespiense Quartu e si era migliorato realizzando il personale di 6.89 nello scorso febbraio. "Alla sua famiglia vanno le condoglianze del presidente Fidal Stefano Mei, del consiglio federale e di tutta l'atletica".