Sarà la Cattedrale di Santa Maria della Neve, a Nuoro, ad aprire il tour natalizio di «Lughe 'e Istella». Martedì 1 dicembre 2026, alle 20, la musica riempirà le navate della cattedrale per una serata da vivere attraverso la magia del Natale e organizzata in collaborazione con la Diocesi di Nuoro.

Ci sono canti che nascono piccoli. In una chiesa di paese, tra le pagine di un diario, sulle labbra di una madre che culla il suo bambino in una notte d'inverno. Nessuno li ha scritti per diventare famosi, eppure col tempo sono diventati di tutti. Come una luce accesa nel buio: ne basta una sola, piccola, perché la notte faccia meno paura e si possa camminare insieme. È questa luce che dà il nome al concerto.

Sul palco saliranno Peppino Bande all'organetto e alle tastiere, Carlo Crisponi alla voce e al bouzouki, Gianbattista Longu al violino, insieme a Roberto Tangianu alle launeddas. Un'ora di musica e parole, pensata per ritrovarsi dentro un abbraccio e custodire una luce capace di dare forza anche nelle notti più buie.

La collaborazione con la Diocesi di Nuoro dà a questo incontro la sua cornice più naturale: una cattedrale che si apre alla città, alla sua memoria e alla sua musica, nel tempo dell'attesa. Un invito rivolto a tutti, famiglie, giovani e anziani, a regalarsi un'ora del proprio Natale.

Da Nuoro la luce di «Lughe 'e Istella» partirà poi verso altri paesi dell'Isola. Ma il primo passo sarà qui, tutti insieme, dietro a una stella.