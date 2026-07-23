Una terribile notizia che arriva dalla provincia di Catania, dove Betty Boop, la cagnolina lanciata dal quarto piano di un palazzo a San Giovanni La Punta, purtroppo non ce l'ha fatta. Il drammatico annuncio della sua morte è stato dato da Ilaria Fagotto, presidente della L.A.I. (Lega Antispecista Italiana Guardia Nazionale APS), che si era presa cura della cagnetta subito dopo la caduta. Nonostante inizialmente avesse resistito, la piccola Betty ha subito gravi fratture e lesioni multiple che si sono rivelate fatali. Le autorità giudiziarie hanno disposto il sequestro del corpo dell'animale.

"Ho il cuore in mille pezzi, la piccola Betty Boop non ce l'ha fatta - ha scritto sui social Ilaria Fagotto -. Sto portando il suo corpicino sotto sequestro alla sede dell' Asp di Catania, come disposto dall'autorità giudiziaria, e sto compiendo questo tragitto con la sensazione di star trasportando una grande autorità".

"Avevo sperato tanto che ce la facesse, ma il quadro clinico era molto grave, e la situazione è precipitata - ha spiegato la presidente L.A.I. -. Terrò con me il suo collare, per mantenere vivo uno dei ricordi più dolci che avrò nella vita. Era una cagnolina davvero speciale, non meritava cosi tanto dolore".

Un episodio di inaudita crudeltà che ha sconvolto l'intera comunità. Secondo quanto emerso, come riporta Catania Today la presunta autrice del gesto sarebbe una donna che in passato si sarebbe già resa responsabile di un analogo episodio, lanciando un altro cane dal quarto piano. Dopo i fatti sarebbe stata accompagnata in ospedale e sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio (Tso).