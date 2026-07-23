Una drammatica vicenda familiare ha sconvolto il Cagliaritano nelle prime ore di questa mattina. Un uomo di 39 anni, come riferito dai Carabinieri, si è presentato spontaneamente nella caserma dei Carabinieri confessando di aver sparato alla moglie e al fratello. Il bilancio è pesantissimo: il fratello, 42 anni, è morto sul colpo, mentre la donna, 47 anni, lotta tra la vita e la morte dopo essere stata raggiunta da un proiettile alla testa.

L'allarme è scattato intorno alle 5:45, quando la Centrale operativa della Compagnia dei Carabinieri di Quartu Sant'Elena è stata contattata dal 118 per il ferimento della donna in un'abitazione della frazione costiera di Solanas. Secondo quanto ricostruito, il colpo sarebbe stato esploso dal marito, che subito dopo si è allontanato a bordo della propria auto.

Pochi minuti più tardi, alle 6:10, una nuova richiesta di intervento ha portato i soccorritori in località Margine Rosso, a Quartu Sant'Elena, dove un uomo era stato raggiunto da un colpo d'arma da fuoco.

La svolta nelle indagini, sempre come riferito dai Carabinieri, è arrivata alle 6:15. Il presunto autore dei due episodi, un 39enne cagliaritano regolarmente autorizzato a detenere armi da fuoco, si sarebbe presentato spontaneamente nella caserma dell'Arma, dichiarando ai militari di aver sparato sia alla moglie che al fratello.

Quando i carabinieri e il personale sanitario sono arrivati sul luogo del secondo delitto, per il 42enne non c'era ormai più nulla da fare. L'uomo era stato colpito al tronco ed è morto sul posto. La donna, invece, è stata trasportata d'urgenza in ospedale, dove resta ricoverata in condizioni gravissime.

Secondo i primi elementi raccolti dagli investigatori, all'origine della tragedia vi sarebbero contrasti maturati in ambito familiare, anche se il movente è ancora al vaglio degli inquirenti. Il 39enne è stato immediatamente fermato e messo a disposizione dell'Autorità giudiziaria.

Intanto i militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Quartu Sant'Elena e della Sezione rilievi del Nucleo investigativo stanno effettuando tutti gli accertamenti tecnici e i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica e la successione degli eventi che hanno portato al duplice episodio.