Emergono nuovi elementi sull’omicidio di Simone Concas, il 19enne ucciso ieri a Bari Sardo, in Ogliastra. A fornire una nuova ricostruzione di quanto avrebbe preceduto l’accoltellamento è stato il 16enne, fratello della ragazza investita, sottoposto a fermo di indiziato di delitto per la morte del giovane.

Il minorenne si è presentato volontariamente ai Carabinieri, accompagnato dall’avvocato Marcello Caddori, e ha raccontato agli inquirenti che Concas, da circa due settimane, avrebbe cercato con crescente insistenza di iniziare una relazione con sua sorella. La giovane, secondo il racconto, non sarebbe stata interessata ed era già fidanzata.

I ragazzi facevano parte della stessa comitiva. Sempre secondo quanto riferito dal 16enne, in un’occasione Concas avrebbe anche pesantemente insultato la giovane in pubblico.

La situazione, stando al racconto fornito agli inquirenti, avrebbe destato crescente preoccupazione, tanto che i familiari dei due fidanzati li avrebbero messi in guardia. In paese, inoltre, alcune persone raccontano che nelle ultime settimane il comportamento del 19enne sarebbe diventato più aggressivo anche sul luogo di lavoro, nel ristorante dove era impiegato. Si tratta, in quest’ultimo caso, di testimonianze raccolte in paese e non di circostanze accertate dagli investigatori.

L’incontro all’impianto sportivo

Secondo la versione che avrebbe fornito il minorenne, ieri pomeriggio Concas avrebbe incontrato la ragazza insieme al fidanzato nel cortile dell’impianto sportivo di Bari Sardo. Presente anche il fratello 16enne della giovane, che avrebbe cercato di parlare con il 19enne per convincerlo a desistere.

A quel punto sarebbe scoppiato un alterco. Concas, alla guida della propria auto, avrebbe improvvisamente accelerato cercando, secondo il racconto, di travolgere i tre. I due ragazzi sarebbero riusciti a scansare la vettura, mentre la 21enne è stata investita. La corsa dell’auto sarebbe stata fermata da due grossi massi.

È in questo contesto che si inseriscono gli eventi culminati poco dopo nell’accoltellamento mortale del 19enne.