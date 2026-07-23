La Sardegna flagellata dagli incendi: oltre a quello a Portoscuso, un altro rogo è divampato nelle campagne del Comune di Samassi, in località Crabiolu, dove sono state impegnate le squadre del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

Per le operazioni di spegnimento è stato richiesto anche l’intervento di un elicottero decollato dalla base operativa del Corpo Forestale di Villasalto.

Sul posto ha coordinato le operazioni il D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione Forestale di Sanluri.