Giornata infinita sul fronte incendi in Sardegna, dove, oltre a quelli a Portoscuso e Samassi, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale è stato impegnato nelle operazioni di spegnimento di un rogo divampato nelle campagne del comune di Calangianus, in località Carrulu.

Per fronteggiare le fiamme è stato richiesto l’intervento di un elicottero decollato dalla base operativa del Corpo Forestale di Limbara, a supporto delle squadre a terra.

Sul posto coordina le operazioni il D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione Forestale di Calangianus.