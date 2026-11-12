Nuova ondata di allarmi bomba nelle scuole italiane. Anche durante la mattinata di oggi, giovedì 12 novembre 2026, diversi istituti hanno ricevuto mail minatorie che segnalavano la presunta presenza di ordigni all'interno degli edifici. Le segnalazioni arrivano da diverse regioni, dal Veneto alla Liguria, passando per Umbria, Lazio e Sicilia. In alcuni casi è scattata l'evacuazione delle scuole, mentre in altri sono in corso le verifiche da parte delle autorità.

I messaggi, come già accaduto nella giornata di ieri, risultano firmati da Mikhail Andropov. Una nuova serie di comunicazioni che ha fatto scattare l'allarme e mobilitato le forze dell'ordine e i soccorritori.

La situazione più estesa al momento riguarda Roma, dove almeno trenta scuole hanno ricevuto la mail che annunciava la presenza di un ordigno all'interno degli istituti. Segnalazioni sono arrivate anche in diversi centri della provincia, tra cui Alatri e Palestrina.

Allarmi sono stati registrati inoltre in Veneto, Sicilia, Umbria, Molise, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Campania. Le verifiche sono in corso per accertare l'eventuale presenza di ordigni e consentire il ripristino delle normali attività scolastiche.

Gli episodi odierni si inseriscono nella scia delle segnalazioni che avevano già interessato diverse scuole nella giornata di ieri. Anche in questo caso, le comunicazioni hanno provocato preoccupazione tra studenti, famiglie e personale scolastico, con interventi e controlli negli istituti interessati.