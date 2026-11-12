Momenti di apprensione alle prime luci dell'alba di oggi, giovedì 12 novembre 2026, per una coppia a bordo di una barca a vela che si è arenata a pochi metri dal pontile Syndial, lungo la statale 195, alle porte di Cagliari.

L'imbarcazione, lunga poco più di dieci metri, si era fermata per trascorrere la notte alla fonda. I due occupanti stavano riposando e, secondo una prima ricostruzione, non si sarebbero accorti dei cambiamenti delle condizioni meteo e delle conseguenti variazioni del mare.

Intorno alle 5:20, dopo essersi resi conto di essere rimasti incagliati, hanno lanciato l'allarme. Considerato il fondale particolarmente basso, è stato richiesto l'intervento dei Vigili del fuoco, arrivati sul posto anche con il nucleo sommozzatori.

Le squadre hanno lavorato per liberare la barca, riuscendo a disincagliarla e a scortarla successivamente fino al porto di Cagliari.

Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle 8:30. La coppia è stata assistita e l'intervento si è concluso con il trasferimento in sicurezza dell'imbarcazione in porto.