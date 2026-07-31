Si è spento oggi, venerdì 31 luglio 2026, a Milano, don Antonio Mazzi, fondatore della comunità Exodus e figura simbolo dell’impegno a favore dei giovani fragili e delle persone con dipendenze.

Don Antonio è morto all'età di 96 anni nella sua casa all’interno del Parco Lambro, dove oltre quarant’anni fa diede vita alla rete di comunità che ha aiutato migliaia di ragazzi.

I funerali saranno celebrati lunedì 3 agosto, alle ore 15, nella Basilica di Sant’Ambrogio. La camera ardente sarà allestita sabato pomeriggio e domenica nella sede storica di Exodus, mentre la tumulazione avverrà in forma privata all’Abbazia di Maguzzano, nel Bresciano.

Milano ha proclamato il lutto cittadino per il giorno delle esequie. Numerosi i messaggi di cordoglio dal mondo delle istituzioni, della politica e dello spettacolo. Il sindaco Giuseppe Sala lo ha ricordato come "una delle anime di Milano", mentre il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha parlato di "un uomo straordinario". Commosso anche il ricordo di Mara Venier: "Oggi perdo il mio secondo padre".