Sarà Vinicio Capossela il protagonista della seconda serata della Pastorale del Turismo. Appuntamento lunedì 4 all’Anfiteatro Caritas di Tortolì con un intrigante e sicuramente sorprendente incontro d’autore dal titolo “Tra parole e musica”. L'evento sarà trasmesso in diretta su Sardegna Live.

In programma. La serata si aprirà alle ore 21:30 con il progetto Camineras, a cura di Vincenzo Ligios, che porterà sulla scena il cortometraggio Adesso è bello, di Roberta D’Aprile, ambientato a Lanusei: "Imparare a cucinare, prendere un mezzo pubblico, affrontare un viaggio in aereo, desiderare una casa e una vita indipendente: all’interno dell’associazione di volontariato Ogliastra InForma, che organizza attività per persone con disabilità intellettivo relazionali, questi desideri diventano percorsi possibili, fatti di costanza, impegno e speranza. Un viaggio verso l’autonomia raccontato dalle voci di chi ha imparato a superare le paure, a fidarsi e a sognare".

A seguire la conversazione in musica con Vinicio Capossela. L’ingresso è, come sempre, libero.

La rassegna. Nei 22 giorni di eventi ospitati all’aperto, nell’Anfiteatro Caritas di Tortolì e nell’Area Fraterna de La Caletta (Siniscola), saranno ben 23 i protagonisti che si succederanno e, ciascuno con la propria arte, susciteranno dialoghi, ragionamenti e domande sugli argomenti trattati. In primo piano la riflessione sui temi di strettissima attualità: dalla guerra alla ricerca scientifica, la salute e la fragilità, dalla legalità e l’impegno contro la criminalità alla famiglia, passando per la cultura, i libri, la musica, le testimonianze, il lavoro.

Nelle serate della kermesse diocesana, dal 27 luglio al 10 settembre, sarà inoltre possibile conoscerne storia, tradizioni e cultura dei diversi paesi ogliastrini e nuoresi e assistere alle video proiezioni del progetto Camineras curate da Vincenzo Ligios in apertura di ogni serata.

Vinicio Capossela

Vinicio Capossela (Hannover, 14 dicembre 1965) è un cantautore, polistrumentista e scrittore italiano. È uno tra gli artisti con il maggior numero di riconoscimenti da parte del Club Tenco (sei Targhe Tenco e un Premio Tenco alla carriera). Caratteristica centrale della sua ricerca è l’attenzione alla rappresentazione dell'opera in forma di spettacolo, che fa confluire nel suo percorso artistico anche radio, letteratura, teatro e cinema.