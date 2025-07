Si alza il sipario sulla undicesima edizione della Pastorale del turismo targata Diocesi di Lanusei e, per il sesto anno consecutivo, quella di Nuoro. Dal 27 luglio al 10 settembre gli spazi all’aperto dell’Anfiteatro Caritas di Tortolì e quelli dell’Area Fraterna a La Caletta di Siniscola accoglieranno gli artisti, gli ospiti prestigiosi e il pubblico della Pastorale.

Ventitrè i protagonisti, 6 le videoproiezioni, 3 gli spettacoli e concerti: un’esperienza autentica di turismo culturale e di qualità per un’estate che vuole trasmettere e raccontare la speranza.

SI INIZIA DOMENICA 27 LUGLIO A TORTOLÌ

A partire dalle 21:00, significativo il momento introduttivo di cordialità e condivisione legato all’accoglienza”, curato ogni sera da una comunità della diocesi. Domenica 27 luglio sarà la volta di Urzulei.

A salire sul palco, sarà poi lo scrittore spagnolo Javier Cercas, autore del libro Il folle di Dio alla fine del mondo, insieme al giornalista Alessandro Zaccuri, in una serata dal titolo “Ricordando Francesco”.

Gli intermezzi musicali sono affidati al musicista Gianpriamo Incollu. La serata sarà trasmessa in diretta su Sardegna Live.

Lo scorso 4 luglio, in occasione della conferenza stampa di presentazione ufficiale dell’evento, il vescovo di Lanusei, Antonello Mura, ha ribadito il senso profondo dell’iniziativa sociale e culturale agostana giunta alla sua XI edizione e invita a essere protagonisti attivi, pronti a guardare fiduciosi il domani: "La speranza è un connotato di ogni tempo e di ogni stagione, compresa l’estate. Dedicare a questo tema la Pastorale del Turismo, nell’anno giubilare, significa incoraggiare, anche in un tempo di relax, ogni attenzione e sensibilità a tutto ciò che ha bisogno di speranza, di sguardi nuovi, di scelte di fiducia. Artisti singoli, gruppi e testimonianze li abbiamo scelti pensando a quanto possano darci per mettere in pratica questo incoraggiamento. La speranza si cerca, si promuove e si vive anche fraternamente, caratteristiche costanti della pastorale del turismo delle nostre due Diocesi".

Nei 22 giorni di eventi ospitati all’aperto, nell’Anfiteatro Caritas di Tortolì e nell’Area Fraterna de La Caletta (Siniscola), saranno ben 23 i protagonisti: tra di loro personaggi noti al grande pubblico, fra radio, televisione e teatro, ambiente medico e scientifico, mondo della comunicazione e dello spettacolo, altri che si sono distinti per il loro operato e la loro professionalità, per la loro arte e la loro fede, per la capacità di trasmettere messaggi e contenuti positivi, per gli atteggiamenti di pace e di accoglienza, per aver avviato attività imprenditoriali con passione e responsabilità.

Nelle serate della kermesse diocesana, sarà inoltre possibile conoscerne storia, tradizioni e cultura dei diversi paesi ogliastrini e nuoresi e assistere alle video proiezioni curate da Vincenzo Ligios in apertura di ogni serata.

Javier Cercas

Ibahernando, 6 aprile 1962. Javier Cercas Mena è uno scrittore e saggista spagnolo. Lavora anche come opinionista per il quotidiano spagnolo El País, e per anni è stato insegnante universitario di filologia. La sua opera è principalmente narrativa, e si caratterizza per la mescolanza di vari generi letterari, l'uso del cosiddetto romanzo non-fiction e l'unione di cronaca e saggio con la finzione. Ha anche realizzato varie traduzioni di opere di altri autori. A partire dal suo romanzo di successo Soldados de Salamina, le sue opere sono state tradotte in più di venti paesi e in più di trenta lingue.

Alessandro Zaccuri

La Spezia, 1963. Giornalista professionista, romanziere e saggista italiano. Laureato in lettere classiche all'Università Cattolica, collabora all'Avvenire e ai periodici Lo Straniero e Letture. Docente in vari corsi alla Cattolica di Milano e all'università degli Studi Carlo Bo di Urbino, è stato il conduttore del programma televisivo Il grande talk per SaT2000. Ha ideato il festival letterario Scrivere sui margini. È autore di romanzi e saggi di critica letteraria e curatore di opere di scrittori quali Elio Fiore, Camillo Sbarbaro, Ray Bradbury, André Malraux.

Gianpriamo Incollu

(Baunei, 1974). Studia e si diploma in Fagotto al Conservatorio di Cagliari, sotto la guida del M° Alessandro Mura. Gli anni seguenti sono dedicati all’esperienza in orchestra, sia in quella del Conservatorio che in quella della Cooperativa Teatro e Musica di Sassari. Nel 2000 e nel 2002 frequenta i corsi di perfezionamento per professori d’orchestra presso il MusicaRivaFestival di Riva de Garda e presso l’Arts Academy di Roma. Nel gennaio del 2004 fonda il Coro Montesantu e nella primavera del 2009 incide l’album omonimo. Nel 2013, da cantautore, incide l’album Direzione nulla, prodotto con il paroliere Dario Pusole, in collaborazione con Enrico Mantovani e Giorgio Cordini. Dal 2015 dirige il Coro femminile Santanna di Tortolì, per il quale scrive e armonizza i brani e con cui partecipa a numerosi concorsi, vincendo premi e riconoscimenti prestigiosi. Dal 2016 è docente di ruolo di musica nella scuola Secondaria di Primo Grado. Dal 2022 dirige il Coro Ortobene, di Nuoro.