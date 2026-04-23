Il problema principale resta il gol. Cinque reti nelle ultime dieci partite sono un bottino troppo magro per un Cagliari ancora in piena lotta salvezza, e così la sfida di lunedì sera contro l’Atalanta all’Unipol Domus assume un peso specifico enorme anche nelle scelte offensive di Fabio Pisacane.

Accanto a Sebastiano Esposito, al momento punto fermo del reparto avanzato rossoblù, il tecnico deve sciogliere un dubbio che coinvolge tre profili differenti: Gennaro Borrelli, Semih Kilicsoy e Andrea Belotti. Pavoletti, infatti, non sarà ancora disponibile a causa di un affaticamento al ginocchio.

Borrelli parte leggermente avanti dopo le ultime presenze da titolare, mentre Kilicsoy arriva da due gare consecutive — contro Cremonese e Inter — trascorse interamente in panchina. L’ipotesi più suggestiva porta però a Belotti: il “Gallo”, rientrato dopo il grave infortunio al crociato, potrebbe trovare spazio dal primo minuto, anche se la sua autonomia difficilmente supererà l’ora di gioco.

Anche a centrocampo le scelte saranno condizionate dalle assenze. Mazzitelli resta fuori per infortunio e Pisacane sembra orientato a puntare su una linea composta da Deiola, Adopo e Gaetano, con Sulemana e Folorunsho inizialmente destinati alla panchina.

In difesa si va invece verso la conferma del trio formato da Zé Pedro, Mina e Rodriguez. Sulle fasce dovrebbero agire ancora l’ex Palestra — destinato a rientrare all’Atalanta a fine stagione dopo il prestito secco — e Obert.

Restano indisponibili fino al termine del campionato Felici e Idrissi.