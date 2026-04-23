Un giovane di 23 anni ha perso la vita nella notte dopo essere stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco al petto. Il fatto è avvenuto nel territorio di Monserrato.

La vittima, un muratore residente a Villacidro, è stata soccorsa dal personale sanitario del 118, intervenuto rapidamente sul posto. Nonostante i tentativi di rianimazione, le gravi condizioni del giovane si sono rivelate fatali.

L’allarme è scattato nelle ore notturne e ha portato all’immediato intervento dei carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari e della Compagnia di Quartu Sant’Elena, giunti sul posto in forze per mettere in sicurezza la zona e consentire i primi e fondamentali rilievi tecnici e scientifici da parte della squadra rilievi del Nucleo Investigativo.

I militari hanno dato immediatamente il via a serrate e articolate indagini, raccogliendo ogni elemento utile sul posto al fine di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e far luce sugli eventi che hanno portato a questo triste epilogo, al fine di individuare i responsabili dell'omicidio.

Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli.

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