Si apre da New York la strategia con cui la Sardegna punta a rafforzare la propria presenza nel mercato americano. Ha preso ufficialmente il via “Sardegna-USA 2026”, la missione economica e istituzionale promossa dalla Regione e guidata dall’assessore del Turismo, Artigianato e Commercio Franco Cuccureddu, costruita attorno a un obiettivo chiave: consolidare i rapporti con il mercato statunitense anche in vista del nuovo collegamento diretto tra Olbia e New York.

"La Sardegna non è una destinazione nuova: è una destinazione che il mondo è finalmente pronto a scoprire. E i viaggiatori americani sono particolarmente interessati alla nostra Isola", ha dichiarato Cuccureddu aprendo la tre giorni americana.

La prima giornata si è concentrata su una serie di incontri istituzionali e operativi finalizzati a creare nuove relazioni economiche e turistiche. In mattinata la delegazione regionale ha incontrato i rappresentanti della Italy-America Chamber of Commerce, con la partecipazione dell’Executive Director Federico Tozzi e della Manager Italian Office Giulia Mocchetti. Il confronto ha permesso di presentare ufficialmente la nuova rotta aerea e avviare contatti con il sistema imprenditoriale italo-americano, valutando possibili sinergie e collaborazioni attraverso il coinvolgimento del network associativo e delle imprese interessate alla Sardegna.

Il nuovo collegamento Olbia-New York si inserisce in una strategia più ampia con cui la Regione punta a intercettare una fascia di turismo internazionale ad alta capacità di spesa, interessata non soltanto al mare, ma anche a esperienze culturali, ambientali ed enogastronomiche. L’obiettivo è rafforzare il posizionamento dell’isola come destinazione competitiva e sempre più diversificata sul piano internazionale.

Nel pomeriggio, la missione è proseguita al Consolato generale d’Italia a New York, dove la delegazione è stata ricevuta dal console Giuseppe Pastorelli. Al centro dell’incontro, il coordinamento con ENIT North America e la definizione di una collaborazione istituzionale stabile per sostenere le future attività promozionali negli Stati Uniti. Il confronto ha posto le basi per un lavoro condiviso tra le istituzioni italiane presenti a New York, con l’intento di facilitare il dialogo con operatori e interlocutori locali e accompagnare lo sviluppo della nuova connessione aerea in una prospettiva di lungo periodo.

La missione “Sardegna-USA 2026” proseguirà nei prossimi giorni con incontri dedicati ai principali operatori del turismo e del trasporto aereo, tra cui Delta Air Lines e Delta Vacations, oltre a momenti di confronto con il mondo imprenditoriale e finanziario americano.

Il programma si concluderà il 24 aprile con un evento ospitato nella sede del New York Times, rivolto a media, buyer e stakeholder del settore turistico internazionale. All’iniziativa parteciperanno rappresentanti istituzionali, operatori del comparto e player internazionali coinvolti nella promozione della Sardegna sul mercato globale.