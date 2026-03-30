Orgoglio, soddisfazione e tanta gioia per Federica Lai, 36enne di Macomer, e coordinatrice front-office dell'ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate di Nuoro, che è stata protagonista di un importante riconoscimento nell’ambito di un'iniziativa promossa in occasione dei 25 anni dell’Agenzia delle Entrate. Un progetto che ha coinvolto il personale di tutta Italia nella condivisione di video-racconti e tesi pubblicate sulla intranet istituzionale per il biennio 2024–2025.

Tra i contenuti che hanno ricevuto più visualizzazioni a livello nazionale si è distinta la sua tesi di Master di II livello in Diritto Tributario, dal titolo: "Riforma fiscale e nuovi istituti: novità in tema di accertamento tributario e concordato preventivo biennale", tra le tre più visualizzate sull’intranet dell’Agenzia a livello nazionale, portando Federica Lai a essere convocata a Roma, presso la Camera dei Deputati, per la cerimonia ufficiale di premiazione, alla presenza dei vertici dell’Agenzia delle Entrate e del Viceministro dell’Economia Maurizio Leo.

Un risultato che, come racconta lei stessa ai nostri microfoni, è arrivato in modo del tutto inaspettato: "Non mi aspettavo assolutamente una premiazione - dice con entusiasmo -. Ho partecipato perché mi sembrava un’iniziativa interessante e un modo per contribuire, ma non immaginavo che ci fosse un riconoscimento di questo tipo".

Federica sottolinea anche il valore del percorso personale e professionale che l’ha portata a questo traguardo: "Ho conseguito il Master di II livello in Diritto Tributario mentre lavoravo a tempo pieno. La mattina ero in ufficio, il pomeriggio e la sera li dedicavo allo studio e alla scrittura della tesi. È stato impegnativo e faticoso, ma anche molto formativo, e adesso questa grande soddisfazione".

Il momento della premiazione a Roma ha rappresentato per lei un’emozione talmente grande quanto difficile da descrivere: "Essere convocata alla Camera dei Deputati è stato incredibile, non me lo aspettavo proprio. È stata una grande soddisfazione personale e professionale, soprattutto perché il Viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, è il promotore della riforma".

Ma Per Federica Lai, il riconoscimento ha anche un forte valore simbolico, "Sono orgogliosa di rappresentare la Sardegna e la mia città, Macomer. Non avrei mai pensato che la mia tesi potesse arrivare a questo livello di visibilità".

Un percorso costruito con costanza, sacrificio e determinazione, che rappresenta un vero e proprio esempio concreto di come impegno e formazione possano trasformarsi in risultati di rilievo nazionale.